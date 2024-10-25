Fatih Karagümrük 4-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 31'inci dakikada Wesley ve 38'inci dakikada Joao Camacho'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 81'inci dakikada Karagümrük'ün golcüsü Wesley, kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti. İstanbul ekibi, 90+2'nci dakikada Baran Demiroğlu'nun attığı golle farkı 4'e çıkarırken maçı da 4-0 kazandı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla ligde 2'nci sıraya oturdu. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Ligin 11'inci haftasında Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Adanaspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.