  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Fatih Karagümrük 4-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük 4-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 31'inci dakikada Wesley ve 38'inci dakikada Joao Camacho'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 81'inci dakikada Karagümrük'ün golcüsü Wesley, kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti. İstanbul ekibi, 90+2'nci dakikada Baran Demiroğlu'nun attığı golle farkı 4'e çıkarırken maçı da 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla ligde 2'nci sıraya oturdu. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.

Ligin 11'inci haftasında Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Adanaspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

F.Bahçe Beko sonunu getiremedi!
İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...
Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: "Yapacağız dersek, yaparız"
Sivasspor geriden gelerek kazandı!
F.Bahçe'den sağ bek harekatı! İtalyan yıldız listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük Adana'yı farklı geçti Karagümrük Adana'yı farklı geçti 22:49
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 22:47
Sivasspor geriden gelerek kazandı! Sivasspor geriden gelerek kazandı! 21:57
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | CANLI Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | CANLI 20:37
Milliler Ukrayna ile berabere kaldı Milliler Ukrayna ile berabere kaldı 20:11
İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 20:07
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a ziyaret Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a ziyaret 19:56
Adana Demirspor - Sivasspor | CANLI Adana Demirspor - Sivasspor | CANLI 19:48
F.Bahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı 18:49
Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar 18:33
Hatipoğlu Buruk'u hastanede ziyaret etti Hatipoğlu Buruk'u hastanede ziyaret etti 17:46
TFF ve Beşiktaş'tan Buruk'a geçmiş olsun mesajı TFF ve Beşiktaş'tan Buruk'a geçmiş olsun mesajı 17:34