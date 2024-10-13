  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Yeni Malatyaspor kongresinde kavga!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda kavga çıktı. Taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 14:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni Malatyaspor kongresinde kavga!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Mevcut Başkan Adil Gevrek konuşurken yaşanan tartışma sonrası yumruklu kavga çıktı, dışarıda da taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.

Bu sezon alt yapıdan oyuncularla ligde mücadele eden ve henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi. Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek, 9 yıl kulüp başkanlığı yaptığını ifade ederek 2014'te göreve geldiklerini ve Süper Lig'e kadar çıktıklarını söyledi. Gevrek, "Bu işte vefa yok. Protesto edildim, kurşun, taş ve yumurta atıldı. Hatalarımız da var. Niyetimizi kimse tartışamaz. Yalanlar, iftiralar attılar, bizi hırsız ilan ettiler. Türkiye'de olmayan bir şey oldu, valilik izni baskısıyla Adil Gevrek dönemi inceletildi. İyi ki de incelediler. Yolsuzluk varsa kulübün borcunu tek başıma öderim. Bunu ispatlasınlar. Yanımızda yol yürüdünüz ama kimi sustu, kimi de onayladı. Usulsüzlük var. İnkar etmiyorum. O da kulübün menfaatleri için, suç olduğunu biliyorum. Türkiye'de bütün spor kulüplerinde usulsüzlük var" diye konuştu.

Başkanın konuşması sırasında bazı delegelerin başkana sataşması ile ortam bir anda gerildi. Başkan kürsüden kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken salonda bulunan Gevrek taraftarları ise yumruklarla saldırmaya başladı. Polis ekiplerinin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga tarafların salon dışına çıkarılması ile sonlanırken, yeniden kürsüye çıkan Adil Gevrek, "Bunlar taraftar değil, kulüp başkanları ile pazarlık yapıyorlar. Bunlar belediyeden maaş alıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Genel kurul sonrası seçimlere geçilmek üzere verilen ara sırasında ise dışarıda gerginlik yaşandı. Başkan Gevrek'in yakınlarına saldırılması ile yeniden alevlenen kavgaya bahçede bulunan taraftarlar da müdahil olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gerginlik sırasında 3 taraftar gözaltına alındı.

Polis yoğun güvenlik ölenleri alırken verilen aranın ardından seçimlere geçildi.

Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
DİĞER
Montella'ya Karadağ zaferi sonrası tepki! "Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın"
Başkan Erdoğan'ın verdiği 'değişim' sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması!
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI 16:20
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle maç ertelendi! Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle maç ertelendi! 16:10
Ümit Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı Ümit Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı 16:03
Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! 15:59
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 15:47
Cimbom'un Antalyaspor mesaisi sürüyor! Cimbom'un Antalyaspor mesaisi sürüyor! 14:52
Daha Eski
Toprak Portekiz'deki Superpole yarışında ikinci oldu Toprak Portekiz'deki Superpole yarışında ikinci oldu 14:38
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 14:37
Yeni Malatyaspor kongresinde kavga! Yeni Malatyaspor kongresinde kavga! 14:29
Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI 13:58
Liverpool'dan milli yıldıza kanca! Liverpool'dan milli yıldıza kanca! 13:03
UEFA'dan Meler'e görev UEFA'dan Meler'e görev 12:52