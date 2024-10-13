Yeni Malatyaspor kongresinde kavga!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Mevcut Başkan Adil Gevrek konuşurken yaşanan tartışma sonrası yumruklu kavga çıktı, dışarıda da taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.

Bu sezon alt yapıdan oyuncularla ligde mücadele eden ve henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi. Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek, 9 yıl kulüp başkanlığı yaptığını ifade ederek 2014'te göreve geldiklerini ve Süper Lig'e kadar çıktıklarını söyledi. Gevrek, "Bu işte vefa yok. Protesto edildim, kurşun, taş ve yumurta atıldı. Hatalarımız da var. Niyetimizi kimse tartışamaz. Yalanlar, iftiralar attılar, bizi hırsız ilan ettiler. Türkiye'de olmayan bir şey oldu, valilik izni baskısıyla Adil Gevrek dönemi inceletildi. İyi ki de incelediler. Yolsuzluk varsa kulübün borcunu tek başıma öderim. Bunu ispatlasınlar. Yanımızda yol yürüdünüz ama kimi sustu, kimi de onayladı. Usulsüzlük var. İnkar etmiyorum. O da kulübün menfaatleri için, suç olduğunu biliyorum. Türkiye'de bütün spor kulüplerinde usulsüzlük var" diye konuştu.

Başkanın konuşması sırasında bazı delegelerin başkana sataşması ile ortam bir anda gerildi. Başkan kürsüden kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken salonda bulunan Gevrek taraftarları ise yumruklarla saldırmaya başladı. Polis ekiplerinin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga tarafların salon dışına çıkarılması ile sonlanırken, yeniden kürsüye çıkan Adil Gevrek, "Bunlar taraftar değil, kulüp başkanları ile pazarlık yapıyorlar. Bunlar belediyeden maaş alıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Genel kurul sonrası seçimlere geçilmek üzere verilen ara sırasında ise dışarıda gerginlik yaşandı. Başkan Gevrek'in yakınlarına saldırılması ile yeniden alevlenen kavgaya bahçede bulunan taraftarlar da müdahil olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gerginlik sırasında 3 taraftar gözaltına alındı.

Polis yoğun güvenlik ölenleri alırken verilen aranın ardından seçimlere geçildi.