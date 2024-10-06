Amedspor 0-4 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi zorlu deplasmandan 4-0 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nurullah Aslan (kendi kalesine), 36, 53 (p) ve 58. dakikada Hamza Catakovic kaydetti.
Ligde son üç maçını kazanan Mehmet Altıparmak yönetimindeki Esenler Erokspor puanını 12'ye yükseltti.
Beş hafta sonra kaybeden Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler 12 puanla haftayı kapattı.