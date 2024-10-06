  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Amedspor 0-4 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Amedspor, Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında Eseneler Erokspor'u konuk etti. İstanbul ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amedspor 0-4 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi zorlu deplasmandan 4-0 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nurullah Aslan (kendi kalesine), 36, 53 (p) ve 58. dakikada Hamza Catakovic kaydetti.

Ligde son üç maçını kazanan Mehmet Altıparmak yönetimindeki Esenler Erokspor puanını 12'ye yükseltti.

Beş hafta sonra kaybeden Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler 12 puanla haftayı kapattı.

Okan Buruk'tan hakem sitemi!
Cimbom'dan kritik 3 puan!
DİĞER
Süper Baba Şevket Altuğ’un eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! İşte Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi!
Türkiye'den Bosna Hersek'e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz
Beşiktaş 90+5'te yıkıldı!
G.Saray zirveyi bırakmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efes'ten farklı galibiyet! Efes'ten farklı galibiyet! 20:55
Frankfurt'ta liderlik savaşı berabere bitti Frankfurt'ta liderlik savaşı berabere bitti 20:48
Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor 20:39
G.Saray zirveyi bırakmadı! G.Saray zirveyi bırakmadı! 20:20
Beşiktaş maçında gol iptal edildi! Beşiktaş maçında gol iptal edildi! 20:18
Lewa'dan deplasmanda hat trick! Lewa'dan deplasmanda hat trick! 19:53
Daha Eski
Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! 19:40
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Devam edemedi... Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Devam edemedi... 19:24
Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! 18:53
Chelsea evinde puan paylaştı Chelsea evinde puan paylaştı 18:48
ManU galibiyeti unuttu! ManU galibiyeti unuttu! 18:42
Bronckhorst: Bugün en önemli detay... Bronckhorst: Bugün en önemli detay... 18:29