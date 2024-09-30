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Haberler TFF 1.Lig

Fatih Karagümrük 1 - 0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig’de Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. 30 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da başlayan mücadeleyi M. Kürşad Filiz yönetti. Karşılaşmada kazanan taraf 1 - 0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:48
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Fatih Karagümrük 1 - 0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. 30 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da başlayan mücadeleyi M. Kürşad Filiz yönetti.

Maçın başlangıç düdüğünün üzerinden tam 30 dakika geçtikten sonra Karagümrüklü Wesley, verilen penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1 – 0 yaptı.

İlk yarıda başka gol kaydedilmedi ve devre arasına Fatih Karagümrük üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarının golsüz geçmesinin ardından maç, 1 – 0 bitti ve Fatih Karagümrük 3 puanı hanesine yazdırdı.

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