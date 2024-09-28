Körfez tek yürek

Trendyol 1. Lig'e hızlı bir giriş yapan Kocaelispor, ilk üç maçını kazanmıştı. Ardından çıktığı Amed ve Manisa FK sınavlarından yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlılar, Çorum FK deplasmanında kazanarak yaraları sardı. Körfez ekibinde gözler şimdi Şanlıurfaspor mücadelesine çevrildi. Sahasında konuk edeceği rakibini devirmek isteyen Kocaelispor, zirve takibini sürdürmenin planlarını yapıyor. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde son uyarılarını yapıyor. Şanlıurfaspor'un eksik yönlerini belirleyen Sağlam, 3 puanı almayı hedefliyor. Kulüp de taraftara yönelik organizasyonlara devam ediyor. 'Omuz Omuza mücadele' sloganıyla satılan biletlere yoğun ilgi var.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MENDES

Kocaelispor, geride kalan 6 haftada 8 kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-siyahlı ekibin en skorer oyuncusu Ryan Mendes oldu. Pendikspor karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki oyuncuyu, birer golle Oğulcan Çağlayan, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı, Pedrinho ve Markao takip ediyor. Diğer isimler ise henüz golle buluşamadı.