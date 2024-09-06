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Erzurumspor FK Okechukwu Azubuike'yi transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okechukwu Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 11:32
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Erzurumspor FK Okechukwu Azubuike'yi transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Azubuike'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık, camiamıza hayırlı olsun. Erzurumspor'umuza hoş geldin Azubuike." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan mavi-beyazlı ekip, oyuncunun transferi için tanıtım filmi hazırladı.

Oyuncu, tanıtım filminde Palandöken Kayak Merkezi ile kentin tarihi mekanlarını ziyaret ediyor.

Azubuike, filmde "Merhaba ben Azubuike, Anadolu'nun zirvesindeyim. Burası Erzurum ve bu harika şehir Türkiye'nin en tarihi, en güzel şehirlerinden birisi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok kulübü bu şehirde antrenman yaparak maçlarına hazırlanıyor. Erzurumspor taraftarı dünyanın her yerinde agresif. Tutkulu bir taraftarımız var, saygı gösteren, şehrine ve takımına bağlı ve ben istediğim yerdeyim. Bu şehrin duygusunu, size sahada 25 numara ile yansıtacağım. Haydi Erzurumspor, yeniden zafere." ifadelerini kullandı.

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