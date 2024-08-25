Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports max2'de canlı yayınlanacak.

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