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Adanaspor 3-4 Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Adanaspor'u 4-3 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 00:02
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Adanaspor 3-4 Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Adanaspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruştaki ön direğe ortasında, Metehan Altunbaş'ın ters dokunuşunda kaleye yönelen topu kaleci Jankat kornere çeldi.

22. dakikada savunmanın arkasına atılan topta ceza sahasına hareketlenen Sandro Lima kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.

40. dakikada Enes Keskin'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Eze'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

42. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Metehan Altunbaş topu filelerle buluşturdu. 1-2

45+1. dakikada Sandro Lima'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Eze'nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.

53. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın kullandığı duran topta Metehan Altunbaş'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

53. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta ceza sahasına hareketlenen Eze'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

67. dakikada Ferhat Katipoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ciss topu ağlara gönderdi. 2-3

85. dakikada VAR kontrolü gerçekleştiren hakem Feridun Daldaş penaltıya hükmetti.

87. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın gerçekleştirdiği penaltı vuruşunda top direğin yanından ağlarla buluştu. 3-3

88. dakikada takım arkadaşı Sequeira'nın sırtından seken top önüne düşen Mesut Özdemir, sol ayakla yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-4

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