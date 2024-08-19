Amed SK - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 2. hafta maçında Amed SK ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK - İstanbulspor maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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