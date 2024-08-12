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Ankaragücü'nün futbolcusu Renaldo Cephas kayıplara karıştı: "Nerede bilmiyoruz"

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde, 24 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Renaldo Cephas'ın antrenmanlara ve maça gelmediği aktarıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 22:50
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Ankaragücü'nün futbolcusu Renaldo Cephas kayıplara karıştı: "Nerede bilmiyoruz"

TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor.

Oyuncuya ulaşamamasına rağmen Ankaragücü yönetimi oyuncuyu, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi. Ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada da gelmedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz."

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