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Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan başladı. Ümraniyespor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:19
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Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 1. hafta maçında Ümraniyespor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Çorum FK maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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