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Yeni Malatya çekilmek istiyor

1. Lig ekibi Y.Malatya, TFF'ye yeni sezonda hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek için başvuru yaptı. Başkan Adil Gevrek, "Ligden çekilmek için başvurumuzu yaptık. Stadımız ve tesisimiz kullanılamaz bir halde. Yeni Malatyaspor için gereken destek olmadı ve yaşaması için başvuru yaptık. 1. Lig'deki kulüplerin yüzde 95'i bizi destekliyor" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Yeni Malatya çekilmek istiyor
1. Lig ekibi Y.Malatya, TFF'ye yeni sezonda hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek için başvuru yaptı. Başkan Adil Gevrek, "Ligden çekilmek için başvurumuzu yaptık. Stadımız ve tesisimiz kullanılamaz bir halde. Yeni Malatyaspor için gereken destek olmadı ve yaşaması için başvuru yaptık. 1. Lig'deki kulüplerin yüzde 95'i bizi destekliyor" dedi.
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