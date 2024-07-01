Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı dönemi!

1. Lig ekibi Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Ümraniyespor Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka'nın da yer aldığı imza töreninde konuşan Şanlı, "Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim" dedi.

Fransız futbol adamı ise Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı olan Tuncay Şanlı'yla ilgili olarak "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.