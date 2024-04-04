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Erzurumspor FK 2 - 1 Bitexen Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:00
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Erzurumspor FK 2 - 1 Bitexen Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 80 Rosheuvel), Estrela (Dk. 90+1 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün, Ufuk Budak, Özgür Sert (Dk. 36 Shala), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 80 Celal Hanalp), Eren Tozlu

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Kılıç (Dk. 78 Ali Akçay), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Şahin Dik (Dk. 85 Miraç Çakıroğlu), Enishan Ceylan (Dk. 75 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük, Talha Ülvan (Dk. 86 Şenel Hami Aydemir), Alperen Köşker (Dk. 75 Mert Han Kurt)

Goller: Dk. 11 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Dk. 53 Yakup Kırtay, Dk. 69 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

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