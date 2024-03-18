Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti!

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bildirildi. Olağanüstü seçimli genel kurula kadar kulübün yeni başkanı vekaleten Recep Durul oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 20:46
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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti!

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bildirildi. Olağanüstü seçimli genel kurula kadar kulübün yeni başkanı vekaleten Recep Durul oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar bu göreve vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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