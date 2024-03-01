Haberler TFF 1.Lig Kısa... Kısa... Kısa... (01.03.2024)

Kısa... Kısa... Kısa... (01.03.2024)

Süper Lig'i kovalayan Bodrumspor, yarın ağırlayacağı Eyüpspor önünde puan hedefliyor. İsmet Taşdemir, güçlü rakiplerinden puan almak istediklerini belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
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Kısa... Kısa... Kısa... (01.03.2024)

BOLUSPOR'U ağırlayacak 2. sıradaki Göztepe, alttaki rakiplerinin puan kaybını bekliyor. 5 puan gerisindeki Kocaelispor, Erzurum'a konuk olacak. 7 puan gerisindeki Bodrum ise lider Eyüpspor'u ağırlayacak.

1. LİG'DEKİ son 2 maçını kazanan Bandırma, Çorum'da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.

DÜNYA Salon Atletizm Şampiyonası bugün İskoçya'nın başkenti Glasgow'da başlayacak. Türkiye'yi şampiyonada sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelde Mikdat Sevler temsil edecek.

2024 FORMULA 1, bugün Bahreyn'de 19.00'daki sıralama turlarıyla başlayacak. Yarış ise yarın 18.00'de gerçekleştirilecek. F1, 24 yarışla 1950'den beri yapılan organizasyon tarihinin en uzun sezonu olacak.

KAMERUN, G.Saray ve Trabzonspor'da da forma giyen, milli takım teknik direktörü Song ile yollarını ayırdı. 2022 Mart'ta gelen 47 yaşındaki teknik adam, 23 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

BASKETBOL Süper Ligi, milli aranın ardından bugün oynanacak iki maçla başlıyor. İlk maç 18.00'de Darüşşafaka'yla Bahçeşehir arasında oynanacak. 2. maçta ise 20.30'da Bursaspor'la P.Karşıyaka karşılaşacak.

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