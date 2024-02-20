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Bodrum FK'ya Gökdeniz Bayraktar ve Kenan Özer'den büyük katkı

1. Lig ekibi Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer, gösterdikleri performansla takımı sırtlayan isimler oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:11
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Bodrum FK'ya Gökdeniz Bayraktar ve Kenan Özer'den büyük katkı

1'inci Lig'de son olarak evinde düşme hattındaki Altay'ı 3-0 yenerek geçen sezon finalde ıskaladığı Süper Lig yolunda iyice iddialı konuma gelen Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer, gösterdikleri performansla takımı sırtlayan oyuncular oldu. İki futbolcu son 6 karşılaşmada yeşil-beyazlılara 7 gol katkısında bulundu.

Kanatta ve forvette görev alabilen 22 yaşındaki Gökdeniz, son 6 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Gökdeniz ligde Giresunspor, Ümraniyespor ve Altay maçlarında fileleri havalandırdı. Ayrıca gol attığı Ümraniyespor karşılaşmasında asist yaptı.

Bodrum FK, Gökdeniz'in gol katkısı verdiği 3 maçı da kazandı. Takımın en tecrübeli oyuncularından olan 36 yaşındaki kaptan Kenan Özer de bu periyotta ağları 2 kez sarsıp 1 asist yapmayı başardı. Hücum hattında görev yapan deneyimli futbolcu, Giresunspor ve Altay müsabakalarında gol sevinci yaşarken, 1-0 galip gelinen Gençlerbirliği maçında da asist katkısı verdi. Kenan'ın skor katkısı yaptığı maçlarda da Bodrum FK puan kaybı yaşamadı.

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