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Erzurumspor FK 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 15:57
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Erzurumspor FK 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erzurumspor, 1'inci Lig'in 23'ncü haftasında konuk ettiği Adanspor'u kaptanı Mustafa Yumlu'nun 42'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Süleyman'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Furkan, önüne düşen topa vurmakta gecikince, savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada Fernandes'in uzun topuna hareketlenen Rashad Muhammed, Celal Hanalp'ten sıyrıldı ve kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Rashad'un vuruşunda Göktuğ topu kornere çeldi.

27'nci dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasını Batuhan kafayla altıpasa indirdi. Bomboş pozisyondaki Süleyman'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

42'nci dakikada Celal Hanalp'ın arka direğe yaptığı ortada topu kafayla uzak direğe gönderen Mustafa Yumlu takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46'ncı dakikada Celal Hanalp sol çizgi üzerinden aldığı topla içeriye doğru girdi ve müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Eren Tozlu'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada Estrella'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu, Ahmet'i geçti ama yerde kaldı. Savunma topu kornere gönderdi.

79'uncu dakikada Furkan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Tozlu'nun yerden sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Erzurumspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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