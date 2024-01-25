Anelka Ümraniyespor'da teknik heyet ve futbolcularla buluştu!

Ümraniyespor'da CEO'luk görevine getirilen Fransız eski yıldız futbolcu Nicolas Anelka, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'un CEO'su, Nicolas Anelka oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski yıldız futbolcu, Ümraniye ekibine resmi imzayı attıktan sonra kulüp tesislerinde Başkan Ömür Aydın, Teknik Direktör Mustafa Gürsel, teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Plan ve projelerin bahsedildiği toplantının ardından Anelka, tesisleri ve stadı gezerek yetkililerden bilgi aldı.