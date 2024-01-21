Tuzlaspor 2-0 Altay (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
İŞTE KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:
19. dakikada Ahmethan Köse, rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topla beraber ceza sahası içine kadar ilerledi. Ahmethan'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan Evrim'de kaldı.
23. dakikada sağ taraftan Samet'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
44. dakikada Umar'ın derin pasında savunma arkasına sarkan Togue, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
65. dakikada sol taraftan Eren'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın da müdahalesiyle kornere çıktı.
87. dakikada sağ taraftan Hikmet'in ara pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamba'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Mamba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0