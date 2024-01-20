Ban-Ban Badji

Takımı bu ligin kurt hocası Hüseyin Eroğlu'na teslim eden Bandırmaspor transfer harekatını da sürdürüyor. Süper Lig'i hedefleyen takımlardan biri olan Bandırmaspor, Dominique Badji'yi renklerine bağladı. 31 yaşındaki Senegalli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerini ABD Ligi'nde inşa eden tecrübeli forvet, Bandırmaspor'un projesinin kendisini heyecanlandırdığını ve takımı bir üst lige çıkarmak için büyük heyecan duyduğunu aktardı. Bandırmaspor camiası da bu transferden bir hayli memnun.