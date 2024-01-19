Akinpelu Göz-Göz'e

Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada yar alan ve ara transfer döneminde Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya'dan Brezilyalı stoper Heliton'u kadrosuna dahil eden Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulübün listesinin başında Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir'den Keny yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

İzmir temsilcisi, Estonya ekibi Nomme JK Kalju forması giyen Promise Akinpelu ile de görüşmelere başladı. Kanadalı forvet için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların, Keny transferi olmazsa Akinpelu'yu renklerine bağlayacağı kaydedildi. Kalju'da 26 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız 12 kez fileleri sarstı ve 1 asist yaptı. 1.95 boyundaki forvetin sözleşmesi 2025'te bitiyor.