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Teksüt Bandırmaspor 0 - 0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:03
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Teksüt Bandırmaspor 0 - 0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Sarı kartlar: Dk. 43 Sefa Akgün, Dk. 83 Özgür Sert, Dk. 83 Ufuk Budak, Dk. 85 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)

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