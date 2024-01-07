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Göztepe Ali Dere ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sol bek oyuncusu Ali Dere ile yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:11
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Göztepe Ali Dere ile yollarını ayırdı!

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. İlk olarak Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'le sözleşme imzalayan Göztepe,sol beki Ali Dere ile yollarını ayırdı. Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Ali Dere ilk maçlarda adını ilk 11'e yazdırdı. İlk haftalarda düzenli forma giyen Ali Dere, ardından yedeğe çekildi. Özellikle kaptan İsmail Köybaşı'nın iyileşmesi ve mevkidaşı Yunus Emre'nin de form tutmasıyla hiç forma şansı bulamayan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılılarla vedalaştı. Oyuncunun, 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sarıyer'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

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