Göztepe coştu

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ve Giresunspor galibiyetleriyle Süper Lig potasına yaklaşan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yola devam ediyor. Yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde kupada 1461 Trabzon'u evinde 3-0 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yaparak serisini sürdürdü. Bulgar çalıştırıcıyla kalesinde henüz gol görmeyen Göztepe'de gözler artık Gençlerbirliği sınavına çevrildi. Her geçen gün takımın daha iyi bir oyun sergilediğini belirten Stoilov, zorlu mücadelede kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Bulgar teknik adam, "Gelişimimiz devam edecek. Çok iyi başladık. Gençlerbirliği karşısına da galibiyet için çıkacağız. 3 puanla ayrılarak hedefe ilerleyişi sürdüreceğiz. Takımıma güveniyorum" dedi.