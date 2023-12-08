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Altay’da Yusuf Şimşek dönemi başladı!

1’inci Lig ekiplerinden Altay’da bugün teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayıran yönetim, göreve Yusuf Şimşek’i getirdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 20:09
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Altay’da Yusuf Şimşek dönemi başladı!

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bugün teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayıran yönetim, göreve Yusuf Şimşek'i getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde Asbaşkanımız Erdal Kırtaş ile bir araya gelen teknik direktörümüz Yusuf Şimşek sözleşmesini imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Şimşek bu sezon Altay'da Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'ın ardından 4'üncü teknik adam olarak göreve başladı.

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