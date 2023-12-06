TFF 1. Lig'de son durum

Göztepe önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Bugün 1461 Trabzon ile oynayacağı maça 2 bin çocuğu getirecek ve özel etkinlik yapacak.

Sakaryaspor Ankaraspor ile oynayacağı maçın Atatürk Stadı'nda gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bakım onarım çalışmaları sebebiyle mücadelenin Sapanca Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Boluspor devre arası transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Vaduz FC'de forma giyen orta saha oyuncusu Tunahan Çiçek ile anlaşmaya vardı.

Adanaspor kupada Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Kaplan öğrencilerine "Turu geçerek taraftarımıza kendimizi affettirmemiz gerekiyor" dedi.

Çorum FK'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Teknik direktör Serkan Özbalta "Şehir için önemli bir gün olacak. Bizim için de büyük fırsat" diye konuştu.