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Sakaryaspor 2-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Sakaryaspor'un gollerini Yonathan Del Valle ve Mikail Okyar kaydetti. Erzurumspor'un golleri Eren Tozlu ve Rosheuvel'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 22:39
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Sakaryaspor 2-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor ile Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sakaryaspor'un gollerini Yonathan Del Valle ve Mikail Okyar kaydetti. Erzurumspor'un golleri Eren Tozlu ve Rosheuvel'den geldi.

Bu sonuçla Sakaryaspor 20 puana ulaştı. Erzurumspor'un puanı ise 17 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Kasongo'nun şutu kaleyi bulmadı.

29. dakikada Odise Roshi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarıya gitti.

34. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yonathan Del Valle, yerden yaptığı düzgün vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıda Eren Tozlu'nun şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topu çeldi. Dönen topu Tozlu ağlara gönderdi. 1-1

74. dakikada Rosheuvel ceza sahası içinde topu filelerle buluşturdu. Hakem Alper Akarsu ofsayt gerekçesiyle önce golü iptal ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 1-2

84. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşun ardından Burak Süleyman'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu, Mikail Okyar filelere yolladı. 2-2

90+4. dakikada Eren Tozlu kaleci Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Tozlu'nun yaptığı vuruş, kaleci Topaloğlu'ndan sekti, karambolde boş kaleye giden topu Bülent Cevahir çizgiden çıkardı.

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