Haberler TFF 1.Lig Hırvat kaleci Andrija Vukovic'ten isyan dolu paylaşım: "Balıkesirspor'un başkanı olacağım"

Hırvat kaleci Andrija Vukovic'ten isyan dolu paylaşım: "Balıkesirspor'un başkanı olacağım"

Son dakika spor haberleri... Balıkesirspor'un eski kalecisi Andrija Vukovic isyan dolu bir paylaşım yaptı. Hırvat kaleci gelecekte Balıkesirspor'un başkanı olmak istediğini açıkladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:15
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Hırvat kaleci Andrija Vukovic'ten isyan dolu paylaşım: "Balıkesirspor'un başkanı olacağım"

2015 yılında Balıkesirspor'a transfer olan ve 2022 yılına kadar takımın kalesini koruyan Hırvat kaleci Andrija Vukovic Instagram hesabından isyan dolu bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımla Balıkesirspor'un başkanı olmak istediğini belirten tecrübeli file bekçisi aynı zamanda kulüp yönetimine de tepki gösterdi. Vukovic, yaptığı paylaşımda mevcut yönetimden daha başarılı olacağını da belirtti.

INSTAGRAM'DAN İSYAN ETTİ

Andrija Vukovic yaptığı Instagram paylaşımında, "Birçoğunuz beni arıyorsunuz o yüzden size söyleyeyim. Antrenör olmak istemiyorum. Bir gün döndüğümde Balıkesirspor'un başkanı olacağım. Kesinlikle bu amatörlerden daha kötü olmayacağım. Kesinlikle diğerleri gibi kulübü soymayacağım. Küçük para verip oyuncuya ait olan büyük parayı aldılar..." ifadelerini kullandı.

Vukovic 2015 yılında, Hırvatistan takımı RNK Split'ten 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Balıkesirspor'a transfer oldu. 2022 yılına kadar kırmızı-beyazlı formayı terleten kaleci burada 164 maça çıktı. 40 yaşındaki kaleci 2019 yılında kulübün transfer yasağının kalkması için kulübe 455 bin lira bağışta bulundu.

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