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Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Son dakika spor haberi: Radomir Kokovic ile yollarını ayıran Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. İzmir ekibi, son olarak Levski Sofya'yı çalıştıran 56 yaşındaki Stanimir Stoilov ile anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 21:22
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Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1'inci Lig ekibi Göztepe, 39 yaşındaki teknik adam Radomir Kokovic ile yollarını ayırmıştı. Göztepe, Radomir Kokovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Levski Sofya'yı çalıştıran Stanimir Stoilov'u getirdi. 56 yaşındaki Bulgar teknik adam kısa süre içerisinde kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Kulüp takımı olarak Levski Sofya, Litex Lovech, Anorthosis ve Botev Plovdiv'i çalıştıran Stoilov'un kariyerinde 2 Bulgaristan Ligi şampiyonluğu, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 4 Kazakistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Kazakistan Kupası bulunuyor. Stoilov, Bulgaristan Milli Takımı ve Kazakistan Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

STOILOV FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giymişti. 1992-93 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Stoilov ayrıca Haskovo, Levski Sofya, CSKA Sofya, Campomaiorense ve Slavia Sofya takımlarında görev yaptı.

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