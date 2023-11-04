Haberler TFF 1.Lig Göztepe 0 - 1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe 0 - 1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım Kocaelispor 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 22:06
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Göztepe 0 - 1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Celil'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

27. dakikada Kocaelispor'un sol taraftan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

29. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Emir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı buluşturdu. 0-1

34. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içi çaprazda boş kalan Yalçın'ın uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.

42. dakikada İsmail'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Atınç'ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.

79. dakikada Candeias'ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Suat Güz

Mateusz Lis, Taha Altıkardeş (Tarkan Serbest dk. 90), İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen (Fıratcan Üzüm dk. 57), Atınç Nukan, Celil Yüksel (Aliou Traore dk. 57) Ahmed Ildız, Ensar Aksakal (Yunus Emre Gedik dk. 57), Yalçın Kayan, Mame Biram Diouf, Kenneth Mamah (Kubilay Kanatsızkuş dk. 70)

Yedekler: Arda Özçimen, Ümit Akdağ, Ali Dere, Doğan Erdoğan, İzzet Malak

Teknik Direktör: Radomir Kokovic

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan, Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 83), Yusuf Emre Gültekin (Mert Çölgeçen dk. 74), Barış Alıcı (Yusuf Abdioğlu dk. 74), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Alihan Kubalas dk. 90+3), Douglas Tanque (Atabey Çiçek dk. 84)

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Bedirhan Yıldız, Cem Ekinci, Joao Amaral

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Emir Ortakaya (dk. 29) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Atila Turan, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

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