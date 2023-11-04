Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 0 - 0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği 0 - 0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona ererken, iki takımda 1'er puana razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 18:29
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Gençlerbirliği 0 - 0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Boluspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.

5'inci dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Ceza yayının sağında direkt kaleyi deneyen Berk'in şutunda kaleci Orkun topu direğin üzerinden kornere yolladı.

35'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Hakan, sağ kanattan ortasını yaptı. Kaleye paralel şekilde alçak gelen topa Berk'in kalecinin sağına doğru yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54'üncü dakikada Boluspor'da Hakan'ın gönderdiği ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Safa'nın şutunda top kaleci Orkun'un kucağında kaldı.

76'ncı dakikada Özgür Çek'in rakip ceza sahaya gönderdiği topa yükselen Musa'nın kafa vuruşunda kaleci Çağlar topu kornere gönderdi.

87'nci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında sol taraftan Erdal'ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda olan Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Orkun'da kaldı.

90+2'nci dakikada Boluspor atağında Diarrassouba'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Orkun uzanarak topu kornere gönderdi.

Maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir – Özgür Çek, Musa Çağıran, Alperen Babacan, Francis Nzaba, Enes Keskin (Dk. 82 Oltan Karakullukçu), Ensar Kemaloğlu (Dk. 74 Emmanuel Akabueze), Buğra Çağıran (Dk. 74 Shaocong Wu), Olarenwaju Koyade (Dk. 82 Erdal Öztürk), Muhammed Ertürk, Mustapha Yatabare

BOLUSPOR: Çağlar Akbaba – Onur Ulaş, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Ercan Coşkun, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 89 Abdoulaye Diarrassouba), Guy Landel (Dk. 82 Kubilay Sönmez), Hakan Bilgiç (Dk. 88 Jeol Kayamba), Berk Yıldız, Safa Kınalı (Dk. 70 Adel Bettaieb), Bevic Moussiti-Oko (Dk. 69 Furkan Demir)

SARI KARTLAR: Enes Keskin, Musa Çağıran, Muhammed Ertürk (Gençlerbirliği), Naby Oulare (Boluspor)

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