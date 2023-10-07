Bandırmaspor - Çorumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Çorumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Bandırmaspor ile Çorumspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Çorumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ÇORUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Çorumspor FK maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

Bandırmaspor - Çorumspor FK MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...