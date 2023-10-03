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Sakaryaspor coştu

Sezona Göztepe galibiyetiyle başlayan yeşil-siyahlılar, 2. zaferini Eyüpspor’a karşı aldı. Bu galibiyetle Sakaryaspor büyük moral buldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Sakaryaspor coştu

Trendyol 1. Lig'de haftanın merakla beklenen maçında Sakaryspor evinde Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor. Lige 6'da 6 yaparak başlayan İstanbul ekibi karşısında güzel bir oyun ve net bir skor alan Tatangalar böylece puanını 8'e yükseltti. İlk hafta deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettikten sonra bir daha 3 puanı bir arada göremeyen Sakaryaspor yine güçlü bir rakibini devirerek iddiasını da ortaya koydu. Tuncay Şanlı ve öğrencilerinin hedefi galibiyet serisi yakalayarak yukarı doğru tırmanmak. Sakaryaspor hedefini Süper Lig olarak belirledi.

ŞANLI'DAN TEŞEKKÜR

Karşılaşma sonunda Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı öğrencilerini kutlarken bu şekilde devam etmeleri gerektiğini söyledi. Şanlı "İyi bir kadromuz var. Daha çok puan toplamamız gerekiyordu. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Geleceğe moralle bakmamızı sağlayacak. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Sakarya şehrine de Süper Lig yakışır. Tarihiyle, taraftarıyla burası tam bir futbol şehri. Ben Süper Lig maçlarını da seyrediyorum. Bizim kadar taraftarı olmayan birçok takım var. Sakaryaspor üst lige çıkarsa lige büyük renk katacaktır"

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