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Bandırma şov

Bandırmaspor, 9 kişi kalan G.Birliği’ni de 4-1’le geçti. Son 4 maçta 3. kez kazanan namağlup Ban-Ban, yarışı sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Bandırma şov

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi. Başkent ekibinde 20'de Wu ve 57'de Nzaba, kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı. Ban- Ban'ın gollerini 9'da Djitte, 45+5 ve 59'da Doğan Can, 70'te Bobadilla kaydetti. Bandırma'da 48'de de Bobadilla'nın şutu üst direkten döndü. Kırmızı-siyahlıların tek sayısını 82'de penaltıdan Amilton attı. Lider Eyüp'le birlikte ligin namağlup takımı olan Bandırma, sahasında 2'de 2 yapmayı başardı.

Ligde 4'te 3 yaparak zirve iddiasını sürdüren Bandırma, büyük sevinç yaşadı. Gençlerbirliği ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

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