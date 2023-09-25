Bandırma şov

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi. Başkent ekibinde 20'de Wu ve 57'de Nzaba, kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı. Ban- Ban'ın gollerini 9'da Djitte, 45+5 ve 59'da Doğan Can, 70'te Bobadilla kaydetti. Bandırma'da 48'de de Bobadilla'nın şutu üst direkten döndü. Kırmızı-siyahlıların tek sayısını 82'de penaltıdan Amilton attı. Lider Eyüp'le birlikte ligin namağlup takımı olan Bandırma, sahasında 2'de 2 yapmayı başardı.
Ligde 4'te 3 yaparak zirve iddiasını sürdüren Bandırma, büyük sevinç yaşadı. Gençlerbirliği ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.