Viking Nielsen Göztepe'ye

Göztepe transferde atağa kalktı. Geçen hafta Messaoudi, Fıratcan ve Ahmed Ildız'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların şimdi de İsveç'in Malmö takımında forma giyen Danimarkalı stoper Lasse Nielsen ile temasa geçtiği öğrenildi. Deneyimli stopere teklifin iletildiği, 35 yaşındaki futbolcunun da gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Göztepetransferde atağa kalktı. Geçen hafta Messaoudi, Fıratcan ve Ahmed Ildız'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların şimdi de İsveç'in Malmö takımında forma giyen Danimarkalı stoper Lasse Nielsen ile temasa geçtiği öğrenildi. Deneyimli stopere teklifin iletildiği, 35 yaşındaki futbolcunun da gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.