Hasan Ali Kaldırım Göztepe yolunda!

Göztepe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Ankaragücü'nde geçiren ve sadece 9 maçta forma şansı bulabilen 33 yaşındaki sol bek Hasan Ali Kaldırım'ı radarına aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre gurbetçi oyuncu ile masaya oturma hazırlığı yapan kurmaylar, yeni sezona ilişkin hedefleri oyuncuya aktaracak. Hasan Ali'yi kadrosuna katmak için kolları sıvayan İzmir ekibinin, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen deneyimli oyuncunun transferi için oldukça istekli olduğu öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP TALİP

Deneyimli oyuncuya birçok 1. Lig ekibinin talip olduğu ifade edilirken, Kaldırım'ın anlaşma durumunda sarı-kırmızılı ekibin uluslararası kurumsal yapısı ve coşkulu bir taraftara sahip olması nedeniyle tercihini Göz-Göz'den yana kullanabileceği gelen haberler arasında.

YÖNETİM OĞUZHAN'DAN GERİ DÖNÜŞ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Hollanda ekibi Fortuna Sittard forması giyen ve 8 yıl Beşiktaş'ta top koşturan Oğuzhan Özyakup'a yönelik ilgisi sürüyor. Özyakup ile masaya oturan kurmaylar, deneyimli oyuncunun yanıtını bekliyor. Özyakup'un durumunun, önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.