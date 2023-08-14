Gençler ilk yarıda fişi çekti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Bu sezon Süper Lig'i hedefleyen başkent ekibi, Süper Lig'den düşen İstanbul temsilcsini konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, rakibi karşısında ilk yarıda çok etkili bir futbol ortaya koydu ve fişi çekti. 20. dakikada Yasin'le öne geçen Gençlerbirliği, 39. dakikada Uğur'un golüyle farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golü, kırmızı-beyazlılara yetmedi.
Trendyol1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Bu sezon Süper Lig'i hedefleyen başkent ekibi, Süper Lig'den düşen İstanbul temsilcsini konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, rakibi karşısında ilk yarıda çok etkili bir futbol ortaya koydu ve fişi çekti. 20. dakikada Yasin'le öne geçen Gençlerbirliği, 39. dakikada Uğur'un golüyle farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golü, kırmızı-beyazlılara yetmedi.