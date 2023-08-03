Atalay Babacan Bolu'da

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden olan Atalay Babacan bir türlü beklenilen patlamayı yapamamıştı. 2000 jenerasyonunun önemli parçalarından olan oyuncu geçtiğimiz hafta alt yapısında yetiştiği Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Atalay Babacan'ın yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğu hedefleyen Boluspor ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde 80 resmi maça çıkan Babacan'ın, aynı zamanda Adanaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer'de de kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Atalay Babacan şöyle konuştu: "Kariyerime Boluspor'da devam edeceğim için mutluyum. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Bunun için sezon boyunca çok çabalayacağız. 1. Lig zor bir lig. Her takım birbirini her yerde yenebiliyor. İnişler çıkışlar olacaktır. Ancak yapılan yatırımların karşılığını Süper Lig ile taçlandırmamız gerekiyor. Tüm şehir elini taşın altına sokacaktır. Birlikte başarmamız lazım"