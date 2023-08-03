Haberler TFF 1.Lig Atalay Babacan Bolu'da

Atalay Babacan Bolu'da

Kırmızı-beyazlılar, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyla 3 yıllık kontrat imzaladı. Atalay “Çok mutluyum” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Atalay Babacan Bolu'da

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden olan Atalay Babacan bir türlü beklenilen patlamayı yapamamıştı. 2000 jenerasyonunun önemli parçalarından olan oyuncu geçtiğimiz hafta alt yapısında yetiştiği Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Atalay Babacan'ın yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğu hedefleyen Boluspor ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde 80 resmi maça çıkan Babacan'ın, aynı zamanda Adanaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer'de de kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Atalay Babacan şöyle konuştu: "Kariyerime Boluspor'da devam edeceğim için mutluyum. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Bunun için sezon boyunca çok çabalayacağız. 1. Lig zor bir lig. Her takım birbirini her yerde yenebiliyor. İnişler çıkışlar olacaktır. Ancak yapılan yatırımların karşılığını Süper Lig ile taçlandırmamız gerekiyor. Tüm şehir elini taşın altına sokacaktır. Birlikte başarmamız lazım"

DİĞER
Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var
F.Bahçe yıldız isim için Milan'dan cevap bekliyor!
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresun savaşacak
Göztepe çok büyük
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?
Deprem son dakika! 3 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa basını ateşi yaktı: F.Bahçe doğru adres! Fransa basını ateşi yaktı: F.Bahçe doğru adres! 01:08
G.Saray 3. tura yükseldi! G.Saray 3. tura yükseldi! 01:01
G.Saray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri belli oldu! 01:01
G.Saray'da Okan Buruk'tan flaş Morutan açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan flaş Morutan açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı 01:01
G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar 01:01
Daha Eski
F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları 01:01
F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı 01:00
Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! 01:00
G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! 01:00
Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif 01:00
Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... 01:00