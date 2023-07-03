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Göztepe'de 10 ayrılık birden!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 10 isimle yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:51
Göztepe'de 10 ayrılık birden!

1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon kadroda yer alan 6'sı kiralık olmak üzere 10 isimle yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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