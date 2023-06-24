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TRANSFER HABERLERİ - Gençlerbirliği Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, takımda kiralık olarak forma giyen Yasin Güreler'le 2 yıllık mukavele imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 11:21
TRANSFER HABERLERİ - Gençlerbirliği Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yasin Güreler ile anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon 12 maçta toplam bin 80 dakika sahada yer alan ve oynadığı karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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