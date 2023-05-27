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Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor kupasını aldı!

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Rize Çaykur Didi Stadı’nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:26
Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor kupasını aldı!

Spor Toto 1. Lig'i 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Yeşil-mavililer sezonun bitmesiyle Rize Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Konserlerle başlayan kupa törenine taraftarların ilgisi yoğun olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor teknik kadrosu, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcular katıldı.

Kupa töreninde konuşan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Yağmur çamur demeden sezon başından bugüne birlikte yürüdüğümüz taraftarımıza, teknik ekip ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi verirken, dürüst, ilkeli, sportmence davranmak vazgeçilmez şiarımız oldu. Bu ilkelerden hiç kopmadık, hiç kopmayacağız. Bizim en büyük değerimiz taraftarımız ve Rize halkı. Rizespor'da alınan görevin büyük bir sorumluluk olduğunu bir süre bile unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rizespor'a hizmet etmenin büyük bir onuru ve gururu içindeyiz" dedi.

Kupa kaldırılmak üzere takım kaptanları Alper Potuk ve Emir Han Topçu'ya verildi. Kupa kaldırıldıktan sonra Çaykur Rizesporlu futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri kupa ile birlikte tüm stadı turlayarak kupayı taraftarlar ile buluşturdu.

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