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Altaylı Marco Paixao 1. Lig'de 4. gol krallığına ulaştı!

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunu 21 golle tamamlayan Altay'ın yıldızı Marco Paixao, 4. kez bu ligde unvanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:46
Altaylı Marco Paixao 1. Lig'de 4. gol krallığına ulaştı!

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul edilen Adanaspor ile Yeni Malatyaspor'un 24. haftadan itibaren oynaması gereken maçlar bu iki takım aleyhine 3-0 olarak tescil edildi. Söz konusu 28 maç dışında oynanan 314 müsabakada takımlar 831 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 2,65 olarak gerçekleşti.

Ligde 105 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 21 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 577'si ayakla, 128'i kafayla atıldı.

Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçları dışında en az gol atan takım Altaş Denizlispor (29), en fazla gol atan ekip ise Yılport Samsunspor (64) oldu.

Marco Paixao, 4. kez gol kralı

Altay formasıyla 21 gole ulaşan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının ardından dördüncü kez ligin en golcü ismi oldu.

Paixao'yu 19 golle Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo, 17 golle Çaykur Rizespor'dan Bolasie Yala izledi.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

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