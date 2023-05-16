Haberler TFF 1.Lig Sakarya sezonu başkentte kapatıyor

Sakarya sezonu başkentte kapatıyor

Play -off'u garantileyen Sakaryaspor, ligde son sınavını Gençlerbirliği karşısında verecek. Yeşil-siyahlıların, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli savunmacının yanı sıra cezalı Çağlayan Menderes de kadroda yok. Ligde 1 maçı bulunan Sakaryaspor, son haftayı bay geçecek. Tatangalar daha sonra playoff yarışındaki rakibini bekleyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Sakarya sezonu başkentte kapatıyor
Play -off'u garantileyen Sakaryaspor, ligde son sınavını Gençlerbirliği karşısında verecek. Yeşil-siyahlıların, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli savunmacının yanı sıra cezalı Çağlayan Menderes de kadroda yok. Ligde 1 maçı bulunan Sakaryaspor, son haftayı bay geçecek. Tatangalar daha sonra playoff yarışındaki rakibini bekleyecek.
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