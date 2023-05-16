Sakarya sezonu başkentte kapatıyor

Play -off'u garantileyen Sakaryaspor, ligde son sınavını Gençlerbirliği karşısında verecek. Yeşil-siyahlıların, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli savunmacının yanı sıra cezalı Çağlayan Menderes de kadroda yok. Ligde 1 maçı bulunan Sakaryaspor, son haftayı bay geçecek. Tatangalar daha sonra playoff yarışındaki rakibini bekleyecek.
Play -off'u garantileyen Sakaryaspor, ligde son sınavını Gençlerbirliği karşısında verecek. Yeşil-siyahlıların, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli savunmacının yanı sıra cezalı Çağlayan Menderes de kadroda yok. Ligde 1 maçı bulunan Sakaryaspor, son haftayı bay geçecek. Tatangalar daha sonra playoff yarışındaki rakibini bekleyecek.