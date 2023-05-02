Samsunspor Bodrumspor maçında rekor kırabilir!

Samsunspor, 11 yıl ayrı kaldığı Süper Lig'e rekorlar kırarak geri dönüyor. Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyonu unvanı ile Süper Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, daha lig bitmeden Spor Toto 1. Lig'de 'tüm zamanların en çok puan toplayan takımı' unvanına ortak olmayı da başardı.

33. haftası bugün oynanacak tek müsabakayla geride kalacak ligde 72 puanı bulunan Samsunspor'un, kalan 3 haftada Yeni Malatyaspor, Bodrumspor ve Adanaspor maçları var. Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip ayrılacak Samsun temsilcisi, böylece puanını 78'e yükseltecek. Samsunspor, oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasından puan alamasa bile Başakşehir'in 2013-2014 yılında 1. Lig'de, 78 puanla kırdığı rekoru yakalamış olacak. Karadeniz temsilcisi, Bodrumspor maçından alacağı puan ya da puanlarla da ligin puan rekorunu kırmış olacak.



1. LİG ŞAMPİYONLARI VE PUANLARI

Spor Toto 1. Lig'de 3 puanlı sisteme geçildikten sonra 2001-2002'de Altay 75 puanla, 2002-2003 sezonunda Konyaspor 68, 2003-2004'te Sakaryaspor 68, 2004-2005'te Sivasspor 74 puanla şampiyon oldu. 2005-2006 sezonunda Bursaspor 71 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 2006-2007 sezonunda ise Gençlerbirliği Oftaş 66 puanla şampiyonluğa ulaştı. 2007-2008 sezonunda Kocaelispor, 2008-2009 sezonunda ise Manisaspor 64'er puanla sezonu lider bitirdiler. 2009-2010'da Karabükspor, 77 puanla bir üst lige çıkmıştı. 2010-2011 sezonunda Mersin İdman Yurdu 58 puanlı Samsunspor'un averajla önünde ligi şampiyon olarak tamamladı. 2011-2012 sezonunda Akhisarspor, 2012-2013 sezonunda ise Kayseri Erciyesspor 63'er puanla şampiyon olmuşlardı. 2013-2014'te Başakşehir lig rekoru kırarak 78 puanla kupayı müzesinde götürdü. 2014-2015 sezonunda Kayserispor 72 puanla şampiyon olurken, 2015-2016 sezonunda Adanaspor 65 puanla mutlu sona ulaştı. 2016-2017'de Sivasspor 62, 2017-2018'de Çaykur Rizespor 69, 2018-2019 sezonunda Denizlispor 72 puan, 2019-2020'de Hatayspor 66, 2020-2021 sezonunda Adana Demirspor, 2021-2022 sezonunda ise MKE Ankaragücü 70'er puanla şampiyonluk ipini göğüslemişlerdi.



SAMSUNSPOR'UN 8. ŞAMPİYONLUĞU

Bu şampiyonluk ile birlikte 8. kez Spor Toto 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselecek Samsunspor, aynı zamanda ligin en fazla şampiyon olan takımı olarak da dikkat çekiyor. Samsunspor'u 5 şampiyonluk ile Mersin İdman Yurdu, 4'er şampiyonlukla da Kayserispor, Karşıyaka ve Adana Demirspor takip ediyor. Samsunspor, 4 kez de lig ikincisi olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.