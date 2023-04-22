Samsun şampiyonu bekliyor

Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor, Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, yarın 13.30'da oynayacağı Keçiörengücü karşılaşmasından sonra şampiyonluk kutlamalarına startı verecek. Karadeniz temsilcisi, saat 18.00'den itibaren Nuri Asan Tesisleri'nden yola çıkarak üstü açık otobüsle tur atacak. Futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve yöneticiler de tura katılacak.

Ardından Cumhuriyet Meydanı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, sezon boyunca büyük destek verdiği takımıyla burada bütünleşecek. Yapılacak etkinlik kapsamında DJ Erman Palancıoğlu sahne performansıyla Samsunsporlu taraftarları coşturacak. Başkan Yüksel Ylıdırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Samsun'a yakışır şekilde görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.