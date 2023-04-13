Süper Bandırma

Spor Toto 1. Lig'de play off hesapları yapan Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştağı Manisa FK'yı 10 kişiyle mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 17. dakikasında Alpay Koldaş gördüğü kırmızı kartla Bandırma'yı eksik bıraktı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken misafir ekibe 3 puanı getiren golü 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Bandırma üst üste 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürürken, Manisa FK 2'si üst üste olmak üzere son 4 haftada 3. yenilgisini yaşadı. Öte yandan Bandırmaspor, son 4 karşılaşmasında 3 kırmızı kart gördü.