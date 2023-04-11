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Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Yeşil siyahlılarda teknik direktör Taner Taşkın karşılaşma öncesi her maçın final niteliğinde olduğunu vurduguladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:56
Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor. 55 puanla üçüncü sırada yer alan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Taner Taşkın, "Geri sayım başladı, artık ligin boyu tamamen kısaldı. Her maç final niteliğine geçmek zorunda" dedi.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligde 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 55 puan sonucu üçüncü sırada bulunan Sakaryaspor, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde devam etti.



"Geri sayım başladı, artık ligin boyu tamamen kısaldı"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Geri sayım başladı, artık ligin boyu tamamen kısaldı. Her maç final niteliğine geçmek zorunda. Tabii ki ilk ikiyle ilgili ciddi bir iddiamız gözüküyor, bunu da sonuna kadar kovalayacağız. Zor maçlara çıkıyoruz, iki tane önemli deplasmanımız var. Bir tanesi Rize, bir tanesi Bandırma. Perşembe ve pazartesi, üç günde iki tane daha maç oynamak zorunda kalacağız. Tabii bizim adımıza kolay değil, sakat oyuncularımız var. Kadro derinliği bu konuda sakatlar olduğu için biraz kaybolmuş durumda ama mevcut kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza ben inanıyorum. Tabii ki biz geldikten sonra da oyuncularla beraber ciddi bir seri yakalayınca daha hedef takım haline geldik ve zirveyi kovalar hale geldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz, tabii bu da üzerimizde büyük bir sorumluluk, omuzlarımızda büyük bir yük olarak karşımıza geldi. Camianın isteklerine cevap vermek istiyoruz, elimizdeki kadro bana göre bu işi yapabilecek güce sahip. İnşallah şu kısa zamanda sakat oyuncularımızla aramıza gelirse daha da kadro derinliği olan daha iyi bir takım haline geleceğiz. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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