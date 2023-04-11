Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü Atınç Nukan, Mamah ve Mihojevic'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 15:35
Keçiörengücü 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Göztepe, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Atınç Nukan, 52. dakikada Kenneth Mamah ve 82. dakikada Marko Mihojevic kaydetti. Başkent temsilcisinin 64. dakikada Melih İnan ve 66. dakikada Musa Caner Aktaş ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Göztepe bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, bu sezonki 9. yenilgisini alan Keçiörengücü 47 puanda kaldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin yerine o geliyor! Aranan golcü Ada'da bulundu
Müge Anlı stüdyosuna ihbar yağdı! 'Duşa gir rahatlarsın' deyip ağına düşürmüştü Rus Albina Kamilova'nın sevgilisi Doğan Kaan: "40 yaşındayım evliliğe..."
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde
Samsunspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı 2023/5 KPSS tercih sonuç ekranı
EYT'liye bayram ikramiyesi var mı?
TCG Anadolu özellikleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli taraftarları yıkan haber! Zajc... F.Bahçeli taraftarları yıkan haber! Zajc... 15:59
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 15:47
Gol düellosunda kazanan Göztepe! Gol düellosunda kazanan Göztepe! 15:34
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 15:07
PFDK kararları açıklandı! İşte Icardi'nin cezası PFDK kararları açıklandı! İşte Icardi'nin cezası 14:49
Aboubakar ülkesinde gündem oldu! Aboubakar ülkesinde gündem oldu! 14:24
Daha Eski
Beşiktaş stat sponsorluğu için görüşmelere başladı Beşiktaş stat sponsorluğu için görüşmelere başladı 13:52
FIBA'dan Kerem Baki'ye önemli görev! FIBA'dan Kerem Baki'ye önemli görev! 13:46
4 büyüklerin toplam borcu rekor kırdı 4 büyüklerin toplam borcu rekor kırdı 13:30
G.Saray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor 12:56
Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde 12:53
UEFA'dan Meler'e görev! UEFA'dan Meler'e görev! 12:26