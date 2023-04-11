Keçiörengücü 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Göztepe, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İzmir ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Atınç Nukan, 52. dakikada Kenneth Mamah ve 82. dakikada Marko Mihojevic kaydetti. Başkent temsilcisinin 64. dakikada Melih İnan ve 66. dakikada Musa Caner Aktaş ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Göztepe bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, bu sezonki 9. yenilgisini alan Keçiörengücü 47 puanda kaldı.