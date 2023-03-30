Sakaryaspor 2-0 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanattan Oğuz Yıldırım'ın ortasında ceza sahası içinde Kasongo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Hakan Yavuz'un ortasında Çağlayan Mendres kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
52. dakikada Thill'in ceza sahasına ortasında Dos Santos'un kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden dışarıya gitti.
68. dakikada Oliver Thill'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi.
80. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Dimitrov'un yerden vuruşunda kaleci Harun Tekin topu kurtardı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan xx, Kamil Çetin xx, Muratcan Ilgaz xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xxx, Kabongo Kasongo xxx (Mehmet Akyüz dk. 90 ?), Burak Süleyman xx (Oğuzhan Akgün dk. 84 ?), Isaac Donkor xx, Michal Nalepa xx, Hakan Yavuz xx (Dmytro Grechyshkin dk. 90 ?), İsmail Erdoğan xx, İbrahim Has xx, Hadi Sacko xx (Zdravko Dimitrov dk. 76 x), Oğuz Yıldırım xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Deni Milosevic, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Eyüpspor: Harun Tekin x, Dos Santos xx, Sinan Kurt xx, Ryan Babel x, Taşkın İlter xx (Alpaslan Öztürk dk. 85 ?) Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, İbrahim Akdağ x (Oliver Thill dk. 46 x), İbrahim Yılmaz x (Dibba dk. 63 x), Halil Akbunar xx (Del Valle dk. 75 x), Cenk Ahmet Alkılıç x (Mehmet Murat Uçar dk. 63 x)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Umut Bulut, Buğra Çağlıyan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir
Teknik Direktör: Zafer Torun
Goller: Kasongo (dk. 4), Çağlayan Menderes (dk. 42) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Ömer Bayram (Eyüpspor), Nalepa, Burak Süleyman, Hadi Sacko (Sakaryaspor)
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